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Одного з ватажків терористів "ДНР" засуджено на 15 років

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Орджонікідзевський районний суд Маріуполя заочно засудив до 15 років позбавлення волі Захара Бобарикіна, відомого серед бойовиків за прізвиськом "Гюрза". Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Служби безпеки України. 

Одного з ватажків терористів "ДНР" засуджено на 15 років

“За матеріалами СБУ Орджонікідзевський районний суд Маріуполя засудив до 15 років позбавлення волі Захара Бобарикіна, відомого серед бойовиків за прізвиськом “Гюрза”. Через переховування злочинця від українського правосуддя на території Росії вирок винесено заочно", - йдеться у повідомленні. 

Правоохоронці встановили, що мешканець Одеси приєднався до бойовиків у 2014 році та пройшов спеціальну підготовку в тимчасово окупованому Севастополі у бригаді морської піхоти. Саме на базі цього підрозділу російські спецслужби готували диверсійні групи для здійснення терактів у Південно-Східних регіонах нашої країни. До того терорист, який за спеціальністю є розвідником, пройшов службу у Збройних Силах України та був найманцем у Французькому легіоні.

На тимчасово окупованих терористами територіях З. Бобарикін спочатку став особистим охоронцем очільника так званої “верховної ради ДНР” Пушиліна. Потім брав учать у бойових діях проти сил антитерористичної операції, виконуючи функції “начальника штабу одеського підрозділу диверсійної групи “Сват”. До його завдань також входив підбір та вербування бойовиків на території Одещини.

Співробітники спецслужби задокументували, що З. Бобарикін разом з іншими диверсантами підготував та скоїв у листопаді 2014 року теракт на блокпосту сил АТО у Маріуполі, внаслідок якого загинуло двоє бійців Нацгвардії.

За інформацією СБУ, злодій під кураторством Інала Ардзінби, радника адміністрації Президента РФ та першого заступника В. Суркова координував підготовку диверсійних груп на Одещині. Головним завданням терористів було захоплення будівель правоохоронних органів та об’єктів інфраструктури з подальшим оголошенням фейкової “Одеської народної республіки”.

Суд визнав З. Бобарикіна винним у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 263-1 та ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України. 

Як повідомляв УНН 27 квітня, очільнику "державного банку "ЛНР" повідомлено про підозру.

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