Один из главарей террористов "ДНР" осужден на 15 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Орджоникидзевский районный суд Мариуполя заочно приговорил к 15 годам лишения свободы Захара Боборыкина, известного среди боевиков по прозвищу "Гюрза". Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.
"По материалам СБУ Орджоникидзевский районный суд Мариуполя приговорил к 15 годам лишения свободы Захара Боборыкина, известного среди боевиков по прозвищу "Гюрза". Из-за бегства преступника от украинского правосудия на территорию России приговор вынесен заочно", - говорится в сообщении.
Правоохранители установили, что житель Одессы присоединился к боевикам в 2014 году и прошел специальную подготовку во временно оккупированном Севастополе в бригаде морской пехоты. Именно на базе этого подразделения российские спецслужбы готовили диверсионные группы для осуществления терактов в Юго-Восточных регионах нашей страны. До этого террорист, по специальности разведчик, прошел службу в Вооруженных Силах Украины и был наемником во Французском легионе.
На временно оккупированных террористами территориях З. Боборыкин сначала стал телохранителем главы так называемой "верховной рады ДНР" Д. Пушилина. Затем принимал участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции, выполняя функции "начальника штаба одесского подразделения диверсионной группы "Сват". В его задачи также входила вербовка боевиков на территории Одесской области.
Сотрудники спецслужбы задокументировали, что З. Боборыкин вместе с другими диверсантами подготовил и совершил в ноября 2014 года теракт на блокпосту сил АТО в Мариуполе, в результате которого погибли двое бойцов Нацгвардии.
По информации СБУ, пресступник под кураторством Инала Ардзинбы, советника администрации Президента РФ и первого заместителя В. Суркова координировал подготовку диверсионных групп в Одесской области. Главной задачей террористов был захват зданий правоохранительных органов и объектов инфраструктуры с последующим объявлением фейковой "Одесской народной республики".
Суд признал З. Боборыкина виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 263-1 и ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНН 27 апреля, главе "государственного банка" ЛНР " сообщено о подозрении.