Один из главарей террористов "ДНР" осужден на 15 лет

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 42650 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 104472 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 114601 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 126801 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 146664 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 160069 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 123449 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 138959 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 189865 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 291455 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
4.5м/с
73%
Популярные новости

Зеленский назначил Нечитайло послом в Китае, а Мельника – представителем Украины в ООН

7 апреля, 18:41 • 8302 просмотра

Оккупанты атакуют Запорожье дронами, работает ПВО

7 апреля, 18:55 • 8188 просмотра

Кандидат в президенты Румынии Понта обещает прекратить экспорт зерна из Украины - Reuters

7 апреля, 19:11 • 6338 просмотра

Премьер Бельгии и министр обороны отправляются в Украину с визитом солидарности

7 апреля, 19:16 • 5326 просмотра

В Харькове произошел взрыв

7 апреля, 20:11 • 8436 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 189195 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 245227 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 446826 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 399565 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 484842 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Александр Сырский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Израиль

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 28020 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 27721 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 42419 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 64714 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 71375 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

DJI Mavic

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

Один из главарей террористов "ДНР" осужден на 15 лет

Киев • УНН

 • 15326 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Орджоникидзевский районный суд Мариуполя заочно приговорил к 15 годам лишения свободы Захара Боборыкина, известного среди боевиков по прозвищу "Гюрза". Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Один из главарей террористов "ДНР" осужден на 15 лет

"По материалам СБУ Орджоникидзевский районный суд Мариуполя приговорил к 15 годам лишения свободы Захара Боборыкина, известного среди боевиков по прозвищу "Гюрза". Из-за бегства преступника от украинского правосудия на территорию России приговор вынесен заочно", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что житель Одессы присоединился к боевикам в 2014 году и прошел специальную подготовку во временно оккупированном Севастополе в бригаде морской пехоты. Именно на базе этого подразделения российские спецслужбы готовили диверсионные группы для осуществления терактов в Юго-Восточных регионах нашей страны. До этого террорист, по специальности разведчик, прошел службу в Вооруженных Силах Украины и был наемником во Французском легионе.

На временно оккупированных террористами территориях З. Боборыкин сначала стал телохранителем главы так называемой "верховной рады ДНР" Д. Пушилина. Затем принимал участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции, выполняя функции "начальника штаба одесского подразделения диверсионной группы "Сват". В его задачи также входила вербовка боевиков на территории Одесской области.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что З. Боборыкин вместе с другими диверсантами подготовил и совершил в ноября 2014 года теракт на блокпосту сил АТО в Мариуполе, в результате которого погибли двое бойцов Нацгвардии.

По информации СБУ, пресступник под кураторством Инала Ардзинбы, советника администрации Президента РФ и первого заместителя В. Суркова координировал подготовку диверсионных групп в Одесской области. Главной задачей террористов был захват зданий правоохранительных органов и объектов инфраструктуры с последующим объявлением фейковой "Одесской народной республики".

Суд признал З. Боборыкина виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 263-1 и ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН 27 апреля, главе "государственного банка" ЛНР " сообщено о подозрении.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$65.06
Bitcoin
$79,894.60
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$37.00
Золото
$3,008.56
Ethereum
$1,585.93