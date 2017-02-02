Одного з "тітушок" судитимуть за викрадення людини
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Генеральна прокуратура завершила розслідування кримінального провадження за підозрою одного з “тітушок” у викраденні людини. Про це УНН повідомили у прес-службі ГПУ.
Департаментом спеціальних розслідувань ГПУ завершено розслідування кримінального провадження за підозрою одного з “тітушок” у пособництві незаконному позбавленню волі потерпілого, якого 21 січня 2014 року поблизу станції метро “Петрівка” викрали та незаконно утримували спочатку у салоні автобусу “нападників”, а в подальшому у палатці в лісопосадці, неподалік від станції метро “Бориспільська”. До потерпілого застосовувалося насильство з метою примусити його визнати участь в Революції Гідності, а також отримати відомості про організаторів та фінансування протестних акцій в м. Києві, якими потерпілий взагалі не володів.
У вівторок, 31 січня, обвинувальний акт з угодою між підозрюваним та потерпілим про примирення у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.146 КК України направлено до Дарницького районного суду м. Києва. Відносно підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Крім того, у ГПУ зазначили, що за результатами розслідування кримінальних проваджень за фактами нападів так званих тітушок на учасників акцій протесту та окремих громадян, викрадення активістів та катувань, вчинених представниками угруповання “Оплот” повідомлено про підозру 10 цивільним особам, з яких 5 перебувають у розшуку, 3 засуджено до позбавлення та обмеження волі.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, на початку листопада минулого року одному з “тітушок” обрали запобіжний захід у вигляді триманні під вартою.