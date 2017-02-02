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Одного из "титушек" будут судить за похищение человека

Киев • УНН

 • 10950 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Генеральная прокуратура завершила расследование уголовного производства по подозрению одного из "титушек" в похищении человека. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПУ.

Одного из "титушек" будут судить за похищение человека

Департаментом специальных расследований ГПУ завершено расследование уголовного производства по подозрению одного из "титушек" в пособничестве незаконному лишению свободы потерпевшего, которого 21 января 2014 года возле станции метро "Петровка" похитили и незаконно удерживали сначала в салоне автобуса "нападающих", а в дальнейшем в палатке в лесопосадке, недалеко от станции метро "Бориспольская". К потерпевшему применялось насилие с целью заставить его признать участие в Революции Достоинства, а также получить сведения об организаторах и финансировании протестных акций в г. Киеве, которыми пострадавший вообще не обладал.

Во вторник, 31 января, обвинительный акт с договором между подозреваемым и потерпевшим о примирении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.5 ст.27, ч.2 ст.146 УК Украины направлено в Дарницкий районный суд г. Киев. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, в ГПУ отметили, что по результатам расследования уголовных производств по фактам нападений так называемых титушек участников акций протеста и отдельных граждан, похищение активистов и пыток, совершенных представителями группировки "Оплот" сообщено о подозрении 10 гражданским лицам, из которых 5 находятся в розыске, 3 приговорены к лишению и ограничению свободы.

Напомним, как сообщал УНН, в начале ноября прошлого года одному из "титушек" избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Украинские Национальные Новости

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