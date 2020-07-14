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Одного з керівників військового навчального закладу у Києві спіймали на хабарі

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 липня. УНН. Заступника начальника київського військового навчального закладу затримали за отримання 5 тис. доларів хабара за вступ до навчального закладу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

“За процесуального керівництва військової прокуратури Київського гарнізону Центрального регіону України під час одержання хабара затримано одного з заступників начальника київського військового навчального закладу (ч. 3 ст. 368 КК України)”, — сказано у повідомленні.

За даними слідства, у липні 2020 року полковник ЗСУ вимагав надати йому 5 тис. доларів неправомірної вигоди за сприяння у здачі вступних іспитів та зарахування абітурієнта до військового навчального закладу.

Під час одержання частини неправомірної вигоди в сумі 2,5 тис. доларів полковника затримано.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Києві на хабарі у розмірі 27 тисяч гривень затримали начальника Центру надання адміністративних послуг. 

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