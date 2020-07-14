Один из руководителей военного учебного заведения в Киеве поймали на взятке
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Заместителя начальника киевского военного учебного заведения задержали за получение 5 тыс. долларов взятки за вступление в учебное заведение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
"Под процессуальным руководством военной прокуратуры Киевского гарнизона Центрального региона Украины во время получения взятки задержан один из заместителей начальника киевского военного учебного заведения (ч. 3 ст. 368 УК Украины)", - сказано в сообщении.
По данным следствия, в июле 2020 года полковник ВСУ требовал предоставить ему 5 тыс. долларов неправомерной выгоды за содействие в сдаче вступительных экзаменов и зачислении абитуриента в военное учебное заведение.
При получении части неправомерной выгоды в сумме 2,5 тыс. долларов полковника задержали.
Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.
Напомним, в Киеве на взятке в размере 27 000 гривен задержали начальника Центра предоставления административных услуг.