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4 марта, 13:25 • 111919 просмотра

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Один из руководителей военного учебного заведения в Киеве поймали на взятке

Один из руководителей военного учебного заведения в Киеве поймали на взятке

Киев  •  УНН

 • 14608 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. Заместителя начальника киевского военного учебного заведения задержали за получение 5 тыс. долларов взятки за вступление в учебное заведение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

"Под процессуальным руководством военной прокуратуры Киевского гарнизона Центрального региона Украины во время получения взятки задержан один из заместителей начальника киевского военного учебного заведения (ч. 3 ст. 368 УК Украины)", - сказано в сообщении.

По данным следствия, в июле 2020 года полковник ВСУ требовал предоставить ему 5 тыс. долларов неправомерной выгоды за содействие в сдаче вступительных экзаменов и зачислении абитуриента в военное учебное заведение.

При получении части неправомерной выгоды в сумме 2,5 тыс. долларов полковника задержали.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, в Киеве на взятке в размере 27 000 гривен задержали начальника Центра предоставления административных услуг.

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