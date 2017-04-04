Одного з керівників районного відділення поліції в Київській області затримали на хабарі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Слідчі прокуратури міста Києва спільно зі Службою безпеки України затримали на хабарі одного з керівників районного відділення поліції в Київській області. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар столичної прокуратури Надія Максимець, передає УНН.
“Сьогодні слідчі прокуратури міста Києва спільно з СБУ затримали на гарячому одного з керівників районного відділення поліції в Київській області, який зажадав неправомірну вигоду за надання можливості приватному підприємству законно працювати на території області”, - повідомила Н.Максимець.
Також Н.Максимець повідомила, що в Святошинському районі столиці працівники Київської місцевої прокуратури №8 спільно з Нацполіцією викрили двох службовців державного науково-дослідного інституту, які вимагали та одержали від громадянина 18 тис. грн за надання в оренду приміщень.
Як повідомляв УНН, інспектор Сумської митниці погорів на хабарі.