Одного из руководителей районного отделения полиции в Киевской области задержали на взятке

"Сегодня следователи прокуратуры города Киева совместно с СБУ задержали с поличным одного из руководителей районного отделения полиции в Киевской области, который потребовал неправомерную выгоду за предоставление возможности частному предприятию законно работать на территории области", - сообщила Н.Максимец.

Также Н.Максимец сообщила, что в Святошинском районе столицы работники Киевской местной прокуратуры №8 совместно с Нацполицией разоблачили двух служащих государственного научно-исследовательского института, которые требовали и получили от гражданина 18 тыс. грн за предоставление в аренду помещений.

Как сообщал УНН, инспектор Сумской таможни попался на взятке.