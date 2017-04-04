Одного из руководителей районного отделения полиции в Киевской области задержали на взятке

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 54982 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105768 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162872 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119623 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118454 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113597 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104983 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107257 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103731 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155562 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Одного из руководителей районного отделения полиции в Киевской области задержали на взятке

Одного из руководителей районного отделения полиции в Киевской области задержали на взятке

Киев  •  УНН

 • 14593 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Следователи прокуратуры города Киева совместно со Службой безопасности Украины задержали на взятке одного из руководителей районного отделения полиции в Киевской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец, передает УНН.

"Сегодня следователи прокуратуры города Киева совместно с СБУ задержали с поличным одного из руководителей районного отделения полиции в Киевской области, который потребовал неправомерную выгоду за предоставление возможности частному предприятию законно работать на территории области", - сообщила Н.Максимец.

Также Н.Максимец сообщила, что в Святошинском районе столицы работники Киевской местной прокуратуры №8 совместно с Нацполицией разоблачили двух служащих государственного научно-исследовательского института, которые требовали и получили от гражданина 18 тыс. грн за предоставление в аренду помещений.

Как сообщал УНН, инспектор Сумской таможни попался на взятке.

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