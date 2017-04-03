Одного українського військового поранено за добу в зоні АТО

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих в лавах українських військ немає, один військовослужбовець дістав поранення", - сказав він.

Зі слів А.Лисенка, поранення боєць отримав у Новоселівці-2 на донецькому напрямку.

Нагадаємо, бойовики за добу, з 2 на 3 квітня, 32 рази обстріляли сили АТО.