Один украинский военный ранен за сутки в зоне АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. На протяжении прошедших суток один украинский военнослужащий получил ранение в результате боевых действий в зоне АТО. Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко во время брифинга в понедельник, передает УНН.
"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, один военнослужащий получил ранения", - сказал он.
По словам А.Лысенко, ранения боец получил в Новоселовке-2 на донецком направлении.
Напомним, боевики за сутки, со 2 на 3 апреля, 32 раза обстреляли силы АТО.