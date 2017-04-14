Одного потерпілого від теракту в Санкт-Петербурзі виписали з лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Ще одного потерпілого під час теракту в петербурзькому метрополітені виписали з лікарні на амбулаторне лікування, в стаціонарах залишаються 39 осіб, повідомила віце-губернатор Санкт-Петербургу Анна Мітяніна в Twiter, передає УНН.
“Станом на 19:00 (14.04.2017) на амбулаторне лікування переведений ще один потерпілий. Залишається в стаціонарах 39,” — написала А.Мітяніна.
Нагадаємо, 3 квітня близько 14:40 у вагоні поїзда на перегоні станцій метро “Технологічний інститут” і “Сінна площа” в Санкт-Петербурзі стався вибух невстановленого вибухового пристрою. Була організована евакуація громадян. Всього було евакуйовано понад 1,2 тис. осіб.
Як повідомляв УНН, кількість жертв теракту в петербурзькому метро сягнула 14 пасажирів і терорист, який привів в дію вибуховий пристрій. Постраждалими внаслідок вибуху в петербурзькому метро визнані 102 людини. Серед госпіталізованих після вибуху в метро Санкт-Петербурга українців не було.
По состоянию на 19:00 (14.04.2017) на амбулаторное лечение переведен еще один пострадавший. Остается в стационарах 39.— Анна Митянина (@A_Mitjanina) 14 апреля 2017 г.