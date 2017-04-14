Одного пострадавшего от теракта в Санкт-Петербурге выписали из больницы
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Еще один пострадавший при теракте в петербургском метрополитене выписали из больницы на амбулаторное лечение, в стационарах остаются 39 человек, сообщила вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянин в Twiter, передает УНН.
"По состоянию на 19:00 (14.04.2017) на амбулаторное лечение переведен еще один пострадавший. Остается в стационарах 39 ", - написала А.Митянина.
Напомним, 3 апреля около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. Была организована эвакуация граждан. Всего было эвакуировано более 1,2 тыс. Человек.
Как сообщал УНН, число жертв теракта в петербургском метро достигло 14 пассажиров и террорист, который привел в действие взрывное устройство. Пострадавшим в результате взрыва в петербургском метро признаны 102 человека. Среди госпитализированных после взрыва в метро Санкт-Петербурга украинский не было .
По состоянию на 19:00 (14.04.2017) на амбулаторное лечение переведен еще один пострадавший. Остается в стационарах 39.- Анна Митянина (@A_Mitjanina) 14 апреля 2017 г.