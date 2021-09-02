Одночасний порятунок кількох життів: жінка-донор віддала серце, нирки і печінку на трансплантацію
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. 1 вересня кардіохірурги Київської лікарні № 6 повідомили, що у них помирає жінка, родичі якої погодилися, щоб її органи взяли для пересадки. Завдяки їй хірургам, у тому числі Інституту серця МОЗ України на чолі з директором Борисом Тодуровим, вдалося провести трансплантацію серця чоловікові, і врятувати життя ще трьох людей, повідомляє УНН.
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"Спасибі родичам за те, що дали нам дозвіл на забір органів. І сьогодні нас чекають ще 4 операції, будемо сподіватися, що допоможемо людям прожити довге і щасливе життя", - заявив Тодуров.
Деталі
За словами Тодурова, операцію з трансплантації серця завершили о 1 годині ночі. Одночасно з серцем лікарі прийняли для пересадки обидві нирки і печінку. Доктор висловив окрему подяку директору лікарні Вадиму Крижевському, а також співробітникам поліції за допомогу в транспортуванні серця.
"Хотів би подякувати адміністрації Київської лікарні № 6, яка сприяла в експлантації (хірургічне отримання органів - ред.), директору лікарні Вадиму Крижевському, а також співробітникам поліції за допомогу в транспортуванні серця. Зараз серце чоловіка б'ється самостійно, вся пересадка зайняла 2 години 5 хвилин. Серце йде, тиск тримається", - заявив Тодуров.
На офіційній сторінці лікарні в Facebook висловили співчуття родині загиблої, і повідомили, що завдяки органам жінки медикам вдалося врятувати життя чотирьох осіб.
Там відзначили, що кілька днів лікарі безуспішно боролися за життя киянки з важким геморагічним інсультом. Коли всі шанси були вичерпані, родичі погодилися, щоб органи жінки передали людям, яких ще можна врятувати.
"У КНП "КМКЛ №6" бригади трансплантологів зі столичних лікарень разом з нашими хірургами провели забір органів і доставили їх в свої заклади, де врятували чотири життя. Перший внесок КНП "КМКЛ №6" в розвиток вітчизняної трансплантології зроблений. Досвід отриманий. Щира подяка колегам за співпрацю", - заявили в лікарні.
Нагадаємо
У квітні цього року в Україні за добу лікарі-трансплантологи з "Охматдит" та Центру хірургії ім. Шалімова провели екстрену трансплантацію печінки і двох нирок від одного донора.
У лютому повідомлялося, що в Україні з початку року було виконано 14 трансплантацій нирок, 3 трансплантації печінки і 2 трансплантації серця.
Торік, за рік роботи пілотного проекту з трансплантацій, в Україні провели 7 трансплантацій серця, 19 — печінки, 91 — нирки та 138 — кісткового мозку.