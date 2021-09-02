Одновременное спасение нескольких жизней: женщина-донор отдала сердце, почки и печень для трансплантации
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. 1 сентября кардиохирурги Киевской больницы № 6 сообщили, что у них умирает женщина, родственники которой согласились, чтобы ее органы взяли для пересадки. Благодаря ей хирургам, в том числе Института сердца Минздрава Украины во главе с директором Борисом Тодуровым, удалось провести трансплантацию сердца человеку, и спасти жизни еще трех человек, сообщает УНН.
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"Спасибо родственникам за то, что дали нам разрешение на забор органов. И сегодня нам предстоят еще 4 операции, будем надеяться, что поможем людям прожить долгую и счастливую жизнь", - заявил Тодуров.
Детали
По словам Тодурова, операцию по трансплантации сердца закончили в 1:00 ночи. Одновременно с сердцем врачи приняли для пересадки обе почки и печень. Доктор выразил отдельную благодарность директору больницы Вадиму Крыжевскому, а также сотрудникам полиции за помощь в транспортировке сердца.
“Хотел бы поблагодарить администрацию Киевской больницы № 6, которая содействовала в эксплантации (хирургическое получение органов - ред.), директору больницы Вадиму Крыжевскому, а также сотрудникам полиции за помощь в транспортировке сердца. Сейчас сердце мужчины бьется самостоятельно, вся пересадка заняла 2 часа 5 минут. Сердце идет, давление держится”, - заявил Тодуров.
На официальной странице больницы в Facebook выразили соболезнования семье погибшей, и сообщили, что благодаря органам женщины медикам удалось спасти жизни четырех человек.
Там отметили, что несколько дней врачи безуспешно боролись за жизнь киевлянки с тяжелым геморрагическим инсультом. Когда все шансы были исчерпаны, родственники согласились, чтобы органы женщины передали людям, которых еще можно спасти.
“В КНП "КГКБ №6" бригады трансплантологов из столичных больниц вместе с нашими хирургами провели забор органов и доставили их в свои заведения, где спасли четыре жизни. Первый взнос КНП "КГКБ №6" в развитие отечественной трансплантологии сделан. Опыт получен. Искренняя благодарность коллегам за сотрудничество”, - заявили в больнице.
Напомним
В апреле этого года в Украине за сутки врачи-трансплантологи из "Охматдет" и Центра хирургии им. Шалимова провели экстренную трансплантацию печени и двух почек от одного донора.
В феврале сообщалось, что в Украине с начала года было выполнено 14 трансплантаций почек, 3 трансплантации печени и 2 трансплантации сердца.
В прошлом году, за год работы пилотного проекта по трансплантаций, в Украине провели 7 трансплантаций сердца, 19 - печени, 91 - почки и 138 - костного мозга.