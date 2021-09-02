Одновременное спасение нескольких жизней: женщина-донор отдала сердце, почки и печень для трансплантации

КИЕВ. 2 сентября. УНН. 1 сентября кардиохирурги Киевской больницы № 6 сообщили, что у них умирает женщина, родственники которой согласились, чтобы ее органы взяли для пересадки. Благодаря ей хирургам, в том числе Института сердца Минздрава Украины во главе с директором Борисом Тодуровым, удалось провести трансплантацию сердца человеку, и спасти жизни еще трех человек, сообщает УНН.