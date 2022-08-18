Одне з міст Польщі передасть 13 квартир переселенцям з України: деталі

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Мерія Плоцька відібрала з муніципальних ресурсів 13 однокімнатних квартир для біженців з України. У 6 з них вже живуть нові квартиранти, решта 7 чекають на ремонт. Завершити ремонтні роботи планують до кінця жовтня, тоді й зможуть переїхати родини біженців з України. Допомогу в цьому надав благодійний фонд Леруа Мерлена.

Як повідомляє PAP, прес-служба місцевох влади Плоцька повідомила, що для всіх 13 квартир, призначених для біженців з України, були подані пропозиції щодо оренди приміщень на умовах соціальної оренди терміном на один рік.

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