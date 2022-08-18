Одне з міст Польщі передасть 13 квартир переселенцям з України: деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Мільйони українців шукають прихисток за кордоном у зв’язку з повномасштабною війною рф проти України. Найбільше наших співвітчизників проживає у Польщі, у місті Плоцьк місцева влада готує для біженців 13 однокімнатних квартир. Про це повідомляє польське видання Рropertynews.pl, інформує УНН.
Деталі
Мерія Плоцька відібрала з муніципальних ресурсів 13 однокімнатних квартир для біженців з України. У 6 з них вже живуть нові квартиранти, решта 7 чекають на ремонт. Завершити ремонтні роботи планують до кінця жовтня, тоді й зможуть переїхати родини біженців з України. Допомогу в цьому надав благодійний фонд Леруа Мерлена.
Як повідомляє PAP, прес-служба місцевох влади Плоцька повідомила, що для всіх 13 квартир, призначених для біженців з України, були подані пропозиції щодо оренди приміщень на умовах соціальної оренди терміном на один рік.
Доповнення
В Україні з 15-16 серпня змінився графік руху двох поїздів до Польщі. Рейси прискоряться – час у дорозі між Києвом та Варшавою зменшиться на півтори години, а між Києвом та Хелмом - на 40 хвилин.