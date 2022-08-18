Один из городов Польши передаст 13 квартир переселенцам из Украины: детали
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Миллионы украинцев ищут убежища за границей в связи с полномасштабной войной РФ против Украины. Больше наших соотечественников проживает в Польше, в городе Плоцк местные власти готовят для беженцев 13 однокомнатных квартир. Об этом сообщает польское издание Рropertynews.pl, сообщает УНН.
Детали
Мэрия Плоцкая отобрала из муниципальных ресурсов 13 однокомнатных квартир для беженцев из Украины. У 6 из них уже живут новые квартиранты, остальные 7 ждут ремонта. Завершить ремонтные работы планируют до конца октября, тогда смогут переехать семьи беженцев из Украины. Помощь в этом оказал благотворительный фонд Леру Мерлена.
Как сообщает PAP, пресс-служба местной власти Плоцка сообщила, что для всех 13 квартир, предназначенных для беженцев из Украины, были представлены предложения по аренде помещений на условиях социальной аренды сроком на один год.
Дополнение
В Украине с 15-16 августа изменился график движения двух поездов в Польшу. Рейсы ускорятся – время в пути между Киевом и Варшавой уменьшится на полтора часа, а между Киевом и Хелмом – на 40 минут.