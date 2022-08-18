Один из городов Польши передаст 13 квартир переселенцам из Украины: детали

Детали



Мэрия Плоцкая отобрала из муниципальных ресурсов 13 однокомнатных квартир для беженцев из Украины. У 6 из них уже живут новые квартиранты, остальные 7 ждут ремонта. Завершить ремонтные работы планируют до конца октября, тогда смогут переехать семьи беженцев из Украины. Помощь в этом оказал благотворительный фонд Леру Мерлена.

Как сообщает PAP, пресс-служба местной власти Плоцка сообщила, что для всех 13 квартир, предназначенных для беженцев из Украины, были представлены предложения по аренде помещений на условиях социальной аренды сроком на один год.

Дополнение

В Украине с 15-16 августа изменился график движения двух поездов в Польшу. Рейсы ускорятся – время в пути между Киевом и Варшавой уменьшится на полтора часа, а между Киевом и Хелмом – на 40 минут.