Одна зіграна хвилина за сезон дозволила гравцю "ПСЖ" отримати чемпіонську медаль
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Форвард французького "ПСЖ" Хесе Родрігес отримає звання чемпіона країни попри обмежену кількість зіграних хвилин в сезоні, повідомляє УНН з посиланням на "AS".
Через заборону масових заходів до осені через пандемію коронавірусу, у Франції достроково завершили футбольну Лігу 1. За її підсумками достроковим чемпіоном став “ПСЖ”.
Іспанський форвард Хесе також отримає золоту медаль попри те, що гравець виступив лише в одному матчі, провівши на полі одну хвилину. Цього виявилося достатньо аби спортсмен отримав чемпіонську нагороду згідно з регламенту змагань.
Поява іспанця на полі відбулася наприкінці гри 4-го туру проти “Мецу”.
Примітно, що з вересня минулого року Хесе продовжив виступи за “Спортінг” з Лісабону на правах оренди, і був повернутий у паризький клуб у квітні.