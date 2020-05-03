Одна сыгранная минута за сезон позволила игроку "ПСЖ" получить чемпионскую медаль
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Форвард французского "ПСЖ" Хесе Родригес получит звание чемпиона страны несмотря на ограниченное количество сыгранных минут в сезоне, сообщает УНН со ссылкой на "AS".
Из-за запрета массовых мероприятий до осени из-за пандемии коронавируса, во Франции досрочно завершили футбольную Лигу 1. По ее итогам досрочным чемпионом стал "ПСЖ".
Испанский форвард Хесе также получит золотую медаль несмотря на то, что игрок выступил лишь в одном матче, проведя на поле одну минуту. Этого оказалось достаточно, чтобы спортсмен получил чемпионскую награду согласно регламенту соревнований.
Появление испанца на поле состоялась в конце игры 4-го тура против "Мецу".
Примечательно, что с сентября прошлого года Хесе продолжил выступления за "Спортинг" из Лиссабона на правах аренды, и был возвращен в парижский клуб в апреле.