Одна сыгранная минута за сезон позволила игроку "ПСЖ" получить чемпионскую медаль

Из-за запрета массовых мероприятий до осени из-за пандемии коронавируса, во Франции досрочно завершили футбольную Лигу 1. По ее итогам досрочным чемпионом стал "ПСЖ".

Испанский форвард Хесе также получит золотую медаль несмотря на то, что игрок выступил лишь в одном матче, проведя на поле одну минуту. Этого оказалось достаточно, чтобы спортсмен получил чемпионскую награду согласно регламенту соревнований.

Появление испанца на поле состоялась в конце игры 4-го тура против "Мецу".

Примечательно, что с сентября прошлого года Хесе продолжил выступления за "Спортинг" из Лиссабона на правах аренды, и был возвращен в парижский клуб в апреле.