Одна з найбільших європейських авіакомпаній призупиняє всі рейси до та з материкового Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Британська авіакомпанія British Airways призупинила всі прямі рейси до та з материкового Китаю через спалах коронавірусу в Піднебесній. Про це повідомляє ВВС із посиланням на повідомлення авіакомпанії, інформує УНН.
"Це відбувається на тлі рекомендацій Міністерства закордонних справ Великої Британії не здійснювати подорожі Китаєм. Вірус спричинив більше 100 смертей, поширившись в Китаї та щонайменше до 16 інших країн", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, з наступного тижня припиняється пряме авіасполучення України з Китаєм.
Вірус спалахнув у центральному китайському місті Ухань в кінці 2019 року. У вівторок Китай повідомив, що кількість загиблих по країні зросла до 132, при цьому підтверджено 5974 випадків зараження. Вірус поширюється через кашель і чхання і має інкубаційний період до 14 днів.