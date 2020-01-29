Одна из крупнейших европейских авиакомпаний приостанавливает все рейсы в и из материкового Китая
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Британская авиакомпания British Airways приостановила все прямые рейсы в и из материкового Китая из-за вспышки коронавируса в Поднебесной. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на сообщение авиакомпании, передает УНН.
"Это происходит на фоне рекомендаций Министерства иностранных дел Великобритании не совершать путешествия Китаем. Вирус вызвал более 100 смертей, распространившись в Китае и по меньшей мере 16 другими странами", - говорится в сообщении.
Напомним, со следующей недели прекращается прямое авиасообщение Украины с Китаем.
Вирус вспыхнул в центральном китайском городе Ухань в конце 2019 года. Во вторник Китай сообщил, что количество погибших стране выросла до 132, при этом подтверждено 5974 случаев заражения. Вирус распространяется через кашель и чихание и имеет инкубационный период до 14 дней.