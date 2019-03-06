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Одна з мереж банкоматів у Польщі ввела меню українською мовою

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КИЇВ. 6 березня. УНН. У Польщі з березня цього року у банкоматах і вплатоматах мережі Euronet можна здійснювати операції ще й українською мовою. Про це повідомляє УНН з посиланням на Польське радіо.

Так, окрім польської, англійської та німецької мов від березня усі банкомати та термінали самообслуговування Euronet у Польщі пропонують меню із можливістю вибору українською мовою. Реалізували цю ініціативу через все більшу потребу клієнтів, які прибули з України, пише видання.

До цього обслуговування банкоматів було доступним тільки польською, англійською та німецькою мовами.

Раніше в Euronet повідомляли, що від кінця лютого цього року стане можливим обслуговування терміналів також українською мовою. Нова функція доступна у всіх банкоматах та платоматах Euronet у Польщі.

Нагадаємо, у мобільних білетоматах польського міста Лодзь з’явилася можливість вибору української мови.

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