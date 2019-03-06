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Одна из сетей банкоматов в Польше ввела меню на украинском языке

Одна из сетей банкоматов в Польше ввела меню на украинском языке

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 марта. УНН. В Польше с марта этого года в банкоматах и вплатоматах сети Euronet можно осуществлять операции еще и на украинском языке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.

Так, кроме польского, английского и немецкого языков с марта все банкоматы и терминалы самообслуживания Euronet в Польше предлагают меню с возможностью выбора на украинском языке. Реализовали эту инициативу через все большую потребность клиентов, прибывших из Украины, пишет издание.

До этого обслуживание банкоматов было доступно только на польском, английском и немецком языках.

Ранее в Euronet сообщали, что с конца февраля этого года станет возможным обслуживание терминалов также на украинском языке. Новая функция доступна во всех банкоматах и платоматах Euronet в Польше.

Напомним, в мобильных билетоматах польского города Лодзь появилась возможность выбора украинского языка.

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