Одна из сетей банкоматов в Польше ввела меню на украинском языке
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В Польше с марта этого года в банкоматах и вплатоматах сети Euronet можно осуществлять операции еще и на украинском языке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.
Так, кроме польского, английского и немецкого языков с марта все банкоматы и терминалы самообслуживания Euronet в Польше предлагают меню с возможностью выбора на украинском языке. Реализовали эту инициативу через все большую потребность клиентов, прибывших из Украины, пишет издание.
До этого обслуживание банкоматов было доступно только на польском, английском и немецком языках.
Ранее в Euronet сообщали, что с конца февраля этого года станет возможным обслуживание терминалов также на украинском языке. Новая функция доступна во всех банкоматах и платоматах Euronet в Польше.
Напомним, в мобильных билетоматах польского города Лодзь появилась возможность выбора украинского языка.