Одна з дочок Б.Обами пропустила прощальну промову батька через екзамен
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Одна з дочок президента США Барака Обами - Саша - пропустила прощальну промову батька на посаді через екзамен у школі. Про це з посиланням на офіційного представника Білого дому повідомляє ABC News, передає УНН.
Офіційний представник Білого дому повідомив, що "Саша залишилася у Вашингтоні, тому що у неї в середу вранці буде іспит в школі".
Нагадаємо, Б.Обама не зміг стримати сліз під кінець прощальної промови.