Одна из дочерей Б.Обамы пропустила прощальную речь отца из-за экзамена
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Одна из дочерей президента США Барака Обамы - Саша - пропустила прощальную речь отца в должности из-за экзамена в школе. Об этом со ссылкой на официального представителя Белого дома сообщает ABC News, передает УНН.
Официальный представитель Белого дома сообщил, что "Саша осталась в Вашингтоне, потому что у нее в среду утром будет экзамен в школе".
Напомним, Б.Обама не смог сдержать слез в конце прощальной речи.