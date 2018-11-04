Одна людина загинула через зіткнення двох літаків у Канаді
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Одна людина загинула у результаті зіткнення у повітрі за участю двох невеликих літаків у селі Карп в канадському Онтаріо в неділю вранці. Про це УНН повідомляє з посиланням на CBC.
Поліція повідомила, що один з літаків розбився поблизу Макгі Сайд-Роуд. Другий літак, у якому було двоє людей, був перенаправлений у міжнародний аеропорт Оттави, де він безпечно приземлився.
За словами медиків, пасажир літака, який зазнав аварії, помер від отриманих травм на місці події. Ті, хто перебував на борту другого літака, не отримали поранень.
Пілот другого літака, двомоторного Piper Cheyenne, повідомив, що перший літак врізався в дно його літака і торкнувся його правого шасі.
Інцидент стався близько 10:00 ранку.
Нагадаємо, літак Singapore Airlines повернувся в аеропорт вильоту через технічні несправності.