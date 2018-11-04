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Один человек погиб из-за столкновения двух самолетов в Канаде

Киев  •  УНН

 • 11532 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Один человек погиб в результате столкновения в воздухе с участием двух небольших самолетов в деревне Карпе в канадском Онтарио в воскресенье утром. Об этом УНН сообщает со ссылкой на CBC.

Полиция сообщила, что один из самолетов разбился около Макги Сайд-Роуд. Второй самолет, в котором было два человека, был перенаправлен в международный аэропорт Оттавы, где он безопасно приземлился.

По словам медиков, пассажир самолета, который потерпел крушение, умер от полученных травм на месте происшествия. Те, кто находился на борту второго самолета, не получили ранений.

Пилот второго самолета, двухмоторного Piper Cheyenne, сообщил, что первый самолет врезался в дно его самолета и коснулся его правого шасси.

Инцидент произошел около 10:00 утра.

Напомним, самолет Singapore Airlines вернулся в аэропорт вылета из-за технических неисправностей.

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