Одинадцять робіт Пабло Пікассо продали на аукціоні за 110 млн доларів

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Роботи, що належали MGM Resorts, були представлені в ресторані Picasso в готелі Bellagio.

На аукціоні було представлено дев'ять картин і дві керамічні роботи іспанського художника, який помер в 1973 році. Його колекція нараховує понад 50 років творчої діяльності.

Картина 1938 року "Жінка в червоно-помаранчевому береті" із зображенням коханої і музи Пікассо Марі-Терези Вальтер була продана за найвищою ціною вечора - 40,5 мільйона доларів.

Інший шедевр - масштабний портрет "Homme et Enfant" ("Людина і дитина") - проданий за 24,4 мільйона доларів.

"Робота 1959 року висотою майже 2 метри є надзвичайно вражаючим прикладом досягнень Пікассо на цьому важливому етапі його кар'єри", - заявив аукціонний будинок Sotheby's.

Також в продаж була включена картина "Nature Morte au Panier de Fruits et aux Fleurs" ("Натюрморт з кошиком фруктів і квітами"), написана Пікассо під час нацистської окупації Парижа в 1942 році. Вона була продана за 16,6 мільйона доларів.

"Не дивлячись на руйнування і негаразди Другої світової війни, роки між 1940-44 роками стали одними з найбагатших періодів для Пікассо", - повідомляє Sotheby's.

Імена покупців не розголошуються.

Додамо

Рекорд для Пікассо - 179,4 мільйона доларів, які були заплачені за його картину "Алжирські жінки" в 2015 році.