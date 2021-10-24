Одиннадцать работ Пабло Пикассо продали на аукционе за 110 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Одиннадцать работ Пабло Пикассо, которые выставлялись в отеле Лас-Вегаса более двух десятилетий, были проданы на аукционе почти за 110 млн долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
Детали
Работы, принадлежащие MGM Resorts, были представлены в ресторане Picasso в отеле Bellagio.
На аукционе было представлено девять картин и две керамические работы испанского художника, который умер в 1973 году. Его коллекция насчитывает более 50 лет творческой деятельности.
Картина 1938 года "Женщина в красно-оранжевом берете" с изображением любимой и музы Пикассо Мари-Терезы Вальтер была продана по самой высокой цене вечера - 40,5 миллиона долларов.
Другой шедевр - масштабный портрет "Homme et Enfant" ("Человек и ребенок") - продан за 24,4 миллиона долларов.
"Работа 1959 года высотой почти 2 метра является чрезвычайно впечатляющим примером достижений Пикассо на этом важном этапе его карьеры", - заявил аукционный дом Sotheby's.
Также в продажу была включена картина "Nature Morte au Panier de Fruits et aux Fleurs" ( "Натюрморт с корзиной фруктов и цветами"), написанная Пикассо во время нацистской оккупации Парижа в 1942 году. Она была продана за 16,6 миллиона долларов.
"Несмотря на разрушения и проблемы Второй мировой войны, годы между 1940-44 годами стали одними из самых богатых периодов для Пикассо", - сообщает Sotheby's.
Имена покупателей не разглашаются.
Добавим
Рекорд для Пикассо - 179,4 миллиона долларов, которые были заплачены за его картину "Алжирские женщины" в 2015 году.