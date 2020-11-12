“Одинадцять друзів Тупицького”: Зеленський озвучив спойлер щодо долі КСУ

“Почнемо з кіно, яке на жаль країна змушена дивитися кілька тижнів поспіль, кіно про 11 людей. Багатоходівки, афери, авантюри, ні це не „Одинадцять друзів Оушена“ — це рімейк створений за підтримки Конституційного суду України — „Одинадцять друзів Тупицького“. Актори не гірші голлівудський зірок, я вважаю, ну, принаймні, судячи з майна пана Тупицького та його родини, він не поступається таланту Джорджу Клуні, або Бреду Піту”, — сказав Зеленський.

Президент зауважив, що якщо без жартів, то одинадцять суддів Конституційного суду дійсно своїми рішеннями могли скасувати важливі реформи та залишити Україну без важливої фінансової підтримки.

“Нам, як суспільству та країні, такі сюжетні повороти точно не потрібні і, вибачте за спойлер, у них нічого не вдасться. Поки що ми загасили пожежу, але сірники залишилися в руках вредителей в мантіях. Тому вчора у нас відбулося засідання комісії з правової реформи, були представники парламенту, уряду, правоохоронних органів...Всі ми працюємо над комплексними рішеннями для відновлення довіри всієї судової системи загалом та перезапуску Конституційного суду зокрема”, — розповів Зеленський.

За його словами, потрібно вирішити проблему системно.

"Щоб у продюсерів цього кіно не було можливості зробити сиквел, як кажуть трилогію, або взагалі багатосерійну мильну оперу. Перші результати правової комісії будуть представлені вже за тиждень, весь процес буде максимально прозорим та максимальним залученням всього суспільства", — зазначив Президент.

Нагадаємо, Зеленський чекає від Комісії з правової реформи шляхів щодо виходу з конституційної кризи.