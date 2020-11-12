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"Одиннадцать друзей Тупицкого": Зеленский озвучил спойлер о судьбе КСУ

"Одиннадцать друзей Тупицкого": Зеленский озвучил спойлер о судьбе КСУ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 ноября. УНН. Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине работают над комплексными решениями для восстановления доверия всей судебной системы и перезапуска Конституционного суда. Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает УНН.

"Начнем с кино, к сожалению страна вынуждена смотреть несколько недель подряд, кино об 11 людях. Многоходовки, аферы, авантюры, нет это не "Одиннадцать друзей Оушена" - это римейк созданный при поддержке Конституционного суда Украины - "Одиннадцать друзей Тупицкого". Актеры не хуже голливудских звезд, я считаю, ну, по крайней мере, судя по имуществу господина Тупицкого и его семьи, он не уступает талантом Джорджу Клуни, или Брэду Питу", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что если без шуток, то одиннадцать судей Конституционного суда действительно своими решениями могли отменить важные реформы и оставить Украину без важной финансовой поддержки.

"Нам, как обществу и стране, такие сюжетные повороты точно не нужны и, простите за спойлер, у них ничего не получится. Пока мы потушили пожар, но спички остались в руках вредителей в мантиях. Поэтому вчера у нас состоялось заседание комиссии по правовой реформе, были представители парламента, правительства, правоохранительных органов ... Все мы работаем над комплексными решениями для восстановления доверия всей судебной системы в целом и перезапуска Конституционного суда частности", - рассказал Зеленский.

По его словам, нужно решить проблему системно.

"Чтобы у продюсеров этого кино не было возможности сделать сиквел, как говорят трилогию, или вообще многосерийную мыльную оперу. Первые результаты правовой комиссии будут представлены уже через неделю, весь процесс будет максимально прозрачным и с максимальным привлечением всего общества", - отметил Президент.

Напомним, Зеленский ждет от Комиссии по правовой реформе путей по выходу из конституционного кризиса.

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