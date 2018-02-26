Один згорів, а інший перекинувся: бойовики втратили два танки на Донбасі

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Російські найманці зі складу так званого Дев’ятого окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти продовжують нести репутаційні втрати в очах керівництва російсько-окупаційних військ. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

“За інформацією розвідки штабу АТО під час практичних занять на полігоні „Приморський“ противником було втрачено два танки Т-72. Внаслідок безвідповідального ставлення та особистої недбалості механіків-водіїв танків одна броньована бойова машина згоріла дощенту, а інша — перевернулася догори дригом”, — йдеться в повідомленні.

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Як зазначає прес-центр, очевидно, наразі “все більше „солдат удачі“ не бажають втрачати своє здоров’я за ідею „руського міра“, тому до лав незаконних збройних формувань вербують, частіш за все, горе-вояків”.

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