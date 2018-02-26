Один сгорел, а другой перевернулся: боевики потеряли два танка на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Российские наемники из состава так называемого Девятого отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты продолжают нести репутационные потери в глазах руководства российско-оккупационных войск. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
“По информации разведки штаба АТО во время практических занятий на полигоне „Приморский“ противником было потеряно два танка Т-72. Вследствие безответственного отношения и личной небрежности механиков-водителей танков одна бронированная боевая машина сгорела дотла, а другая — перевернулась вверх дном”, — говорится в сообщении.
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Как отмечает пресс-центр, очевидно, сейчас “все больше „солдат удачи“ не желают терять свое здоровье за идею „русского мира“, поэтому в ряды незаконных вооруженных формирований вербуют, чаще всего, горе-воинов”.