Один з ватажків "Талібану" знищений в ході рейду ВПС Афганістану на півночі країни
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Один з ватажків загонів радикального руху "Талібан", що діють в північних районах Афганістану, знищено в ході рейду бойових літаків ВПС країни. Про це в неділю повідомив афганський телеканал Tolo News з посиланням на заяву представника міністерства оборони ісламської республіки, передає УНН.
У ньому вказується, що “ватажок загонів „Талібан“ на північному сході країни був ліквідований в результаті удару з повітря афганськими ВПС в провінції Кундуз”. Ватажок бойовиків на ім’я Махібулла був знищений під час його пересування в повіті Імам-Саїб зазначеної провінції. Махібулла, за даними афганського оборонного відомства, був громадянином Пакистану.
Міноборони Афганістану не привело ніяких подробиць проведеної спецоперації в провінції Кундуз.
Як писав УНН, в результаті вибуху в Афганістані загинули двоє американських військових.