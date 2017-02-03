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Один з найбільших рітейлерів одягу відмовився від колекції доньки Д.Трампа Іванки

Київ • УНН

 • 9086 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Один з найбільших американських рітейлерів одягу і ювелірних виробів - Nordstrom, відмовився продавати колекції доньки президента США Іванки Трамп для гардероба, зокрема сумки і туфлі, передає УНН з посиланням на ВВС.

Один з найбільших рітейлерів одягу відмовився від колекції доньки Д.Трампа Іванки

Як зазначив офіційний представник компанії, причиною цього (відмова продавати колекції доньки президента США Іванки Трамп - ред.) стало різке зниження попиту на марку.

За 2015 рік компанія заробила 14,4 млрд доларів. Тільки в США і Канаді у рітейлера 349 бутиків. Крім того, Nordstrom реалізує значну частину товарів в інших країнах через інтернет-магазин.

"Щороку ми позбавляємося від 10% наших брендів і оновлюємо асортимент на такий же обсяг", - пояснив прес-секретар корпорації.

У свою чергу представники Іванки не коментують припинення продажів.

Крім того зазначається, що в Nordstrom вже не перший місяць закликали бойкотувати продукти, пов'язані з Д.Трампом.

Як повідомляв УНН, Донька Д.Трампа вирішила піти у відставку з поста віце-президента сімейної компанії.

 

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