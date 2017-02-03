Один з найбільших рітейлерів одягу відмовився від колекції доньки Д.Трампа Іванки
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Один з найбільших американських рітейлерів одягу і ювелірних виробів - Nordstrom, відмовився продавати колекції доньки президента США Іванки Трамп для гардероба, зокрема сумки і туфлі, передає УНН з посиланням на ВВС.
Як зазначив офіційний представник компанії, причиною цього (відмова продавати колекції доньки президента США Іванки Трамп - ред.) стало різке зниження попиту на марку.
За 2015 рік компанія заробила 14,4 млрд доларів. Тільки в США і Канаді у рітейлера 349 бутиків. Крім того, Nordstrom реалізує значну частину товарів в інших країнах через інтернет-магазин.
"Щороку ми позбавляємося від 10% наших брендів і оновлюємо асортимент на такий же обсяг", - пояснив прес-секретар корпорації.
У свою чергу представники Іванки не коментують припинення продажів.
Крім того зазначається, що в Nordstrom вже не перший місяць закликали бойкотувати продукти, пов'язані з Д.Трампом.
Як повідомляв УНН, Донька Д.Трампа вирішила піти у відставку з поста віце-президента сімейної компанії.