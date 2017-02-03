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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Один из крупнейших ритейлеров одежды отказался от коллекции дочери Д.Трампа Иванки

Киев • УНН

 • 9086 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Один из крупнейших американских ритейлеров одежды и ювелирных изделий - Nordstrom, отказался продавать коллекции дочери президента США Иванки Трамп для гардероба, в частности сумки и туфли, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Один из крупнейших ритейлеров одежды отказался от коллекции дочери Д.Трампа Иванки

Как отметил официальный представитель компании, причиной этого (отказ продавать коллекции дочери президента США Иванки Трамп - ред.) стало резкое снижение спроса на марку.

За 2015 год компания заработала 14,4 млрд долларов. Только в США и Канаде у ритейлера 349 бутиков. Кроме того, Nordstrom реализует значительную часть товаров в других странах через интернет-магазин.

"Каждый год мы избавляемся от 10% наших брендов и обновляем ассортимент на такой же объем", - пояснил пресс-секретарь корпорации.

В свою очередь представители Иванки не комментируют прекращение продаж.

Кроме того отмечается, что в Nordstrom уже не первый месяц призвали бойкотировать продукты, связанные с Д.Трампом.

Как сообщал УНН, дочь Д.Трампа решила уйти в отставку с поста вице-президента семейной компании.

 

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