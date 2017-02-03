Один из крупнейших ритейлеров одежды отказался от коллекции дочери Д.Трампа Иванки
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Один из крупнейших американских ритейлеров одежды и ювелирных изделий - Nordstrom, отказался продавать коллекции дочери президента США Иванки Трамп для гардероба, в частности сумки и туфли, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Как отметил официальный представитель компании, причиной этого (отказ продавать коллекции дочери президента США Иванки Трамп - ред.) стало резкое снижение спроса на марку.
За 2015 год компания заработала 14,4 млрд долларов. Только в США и Канаде у ритейлера 349 бутиков. Кроме того, Nordstrom реализует значительную часть товаров в других странах через интернет-магазин.
"Каждый год мы избавляемся от 10% наших брендов и обновляем ассортимент на такой же объем", - пояснил пресс-секретарь корпорации.
В свою очередь представители Иванки не комментируют прекращение продаж.
Кроме того отмечается, что в Nordstrom уже не первый месяц призвали бойкотировать продукты, связанные с Д.Трампом.
Как сообщал УНН, дочь Д.Трампа решила уйти в отставку с поста вице-президента семейной компании.