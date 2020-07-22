Один з найбільших агрохолдингів країни запрошує студентів на стажування
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. У рамках програми кар’єрного розвитку “МХП СТАРТ” студенти та випускники вишів мають можливість стати частиною команди агрохолдингу МХП з більш ніж 28 000 людей по всій Україні. Про це повідомляє компанія у Facebook, передає УНН.
“Ми запрошуємо студентів та випускників на стажування на підприємствах Групи МХП.
Особливості:
— стажування триває 3 місяці на основі трудового договору з відміткою у трудовій книжці;
— заробітна плата на рівні зі спеціалістами, які вже працюють на підприємстві;
— надається місце для проживання на весь період;
— є щоденний трансфер до і від місця стажування;
— харчування вартістю від 1 грн в їдальні підприємства”, — розповіли в МХП.
Для того, щоб подати заявку на стажування, потрібно надіслати резюме на електронну пошту [email protected]. Згодом пройти співбесіду з потенційним керівником.
“У разі успішного проходження стажування, ви маєте можливість отримати постійну роботу в провідному агрохолдингу країни”, — наголошують в МХП.
Довідка УНН. МХП — один з найбільших агрохолдингів України. Найбільший виробник і експортер курятини (Наша Ряба). Георграфія експорту компанії охоплює понад 80 країн світу. Власник МХП Юрій Косюк.