Один из крупнейших агрохолдингов страны приглашает студентов на стажировку

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 70512 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 104312 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 109209 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 137334 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111923 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 133410 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102412 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102643 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104881 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102200 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Один из крупнейших агрохолдингов страны приглашает студентов на стажировку

Один из крупнейших агрохолдингов страны приглашает студентов на стажировку

Киев  •  УНН

 • 11086 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. В рамках программы карьерного развития "МХП СТАРТ" студенты и выпускники вузов имеют возможность стать частью команды агрохолдинга МХП с более чем 28 000 человек по всей Украине. Об этом сообщает компания в Facebook, передает УНН.

"Мы приглашаем студентов и выпускников на стажировку на предприятиях Группы МХП.

Особенности:
- стажировка длится 3 месяца на основе трудового договора с отметкой в трудовой книжке;
- заработная плата на уровне со специалистами, которые уже работают на предприятии;
- предоставляется место для проживания на весь период;
- есть ежедневный трансфер до и от места стажировки;
- питание стоимостью от 1 грн в столовой предприятия", - рассказали в МХП.

Для того, чтобы подать заявку на стажировку, необходимо отправить резюме на электронную почту [email protected]. Впоследствии пройти собеседование с потенциальным руководителем.

"В случае успешного прохождения стажировки, вы можете получить постоянную работу в ведущем агрохолдинге страны", - отмечают в МХП.

Справка УНН. МХП - один из крупнейших агрохолдингов Украины. Крупнейший производитель и экспортер курятины (Наша Ряба). Георграфия экспорта компании охватывает более 80 стран мира. Владелец МХП Юрий Косюк.

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