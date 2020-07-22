Один из крупнейших агрохолдингов страны приглашает студентов на стажировку
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. В рамках программы карьерного развития "МХП СТАРТ" студенты и выпускники вузов имеют возможность стать частью команды агрохолдинга МХП с более чем 28 000 человек по всей Украине. Об этом сообщает компания в Facebook, передает УНН.
"Мы приглашаем студентов и выпускников на стажировку на предприятиях Группы МХП.
Особенности:
- стажировка длится 3 месяца на основе трудового договора с отметкой в трудовой книжке;
- заработная плата на уровне со специалистами, которые уже работают на предприятии;
- предоставляется место для проживания на весь период;
- есть ежедневный трансфер до и от места стажировки;
- питание стоимостью от 1 грн в столовой предприятия", - рассказали в МХП.
Для того, чтобы подать заявку на стажировку, необходимо отправить резюме на электронную почту [email protected]. Впоследствии пройти собеседование с потенциальным руководителем.
"В случае успешного прохождения стажировки, вы можете получить постоянную работу в ведущем агрохолдинге страны", - отмечают в МХП.
Справка УНН. МХП - один из крупнейших агрохолдингов Украины. Крупнейший производитель и экспортер курятины (Наша Ряба). Георграфия экспорта компании охватывает более 80 стран мира. Владелец МХП Юрий Косюк.