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Один з фігурантів "схеми Курченка" визнав свою вину - прокуратура

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. Один з фігурантів кримінального провадження за фактом ухилення від сплати до бюджету 1,2 млрд грн стосовно ввезення в Україну 800 тис. тонн нафтопродуктів визнав свою вину і уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Про це сказав прокурор Одеської області Олег Жученко, передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури.

“У ході розслідування злочинної схеми вже винесено перший обвинувальний вирок фігуранту оборудок з нафтопродуктами”, — цитує слова прокурора прес-служба.

За повідомленням прокуратури, підприємця, якого у лютому 2017 року затримали у м. Дніпро співробітники управління СБУ в Одеській області, визнано винним в організації схеми фіктивного вивезення палива через Одеську область та підробленні документів.

“З урахуванням визнання підозрюваним своєї провини та сприянні слідству між ним та прокурором укладено угоду про визнання винуватості”, — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, у ході розслідування вказаного кримінального провадження повідомлено про підозру трьом державним інспекторам Одеської митниці, а також колишньому керівнику підконтрольної компанії та головному диспетчеру цього підприємства.

У ході розслідування накладено арешт на майно трьох підприємств та на чотири річкових танкери і баржі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі СУ ГУ НП в Одеській області.

Нагадаємо, Генпрокурор Ю.Луценко раніше повідомив про нові подробиці справи за "схемою Курченка".

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