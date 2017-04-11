Один з фігурантів "схеми Курченка" визнав свою вину - прокуратура
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Один з фігурантів кримінального провадження за фактом ухилення від сплати до бюджету 1,2 млрд грн стосовно ввезення в Україну 800 тис. тонн нафтопродуктів визнав свою вину і уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Про це сказав прокурор Одеської області Олег Жученко, передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури.
“У ході розслідування злочинної схеми вже винесено перший обвинувальний вирок фігуранту оборудок з нафтопродуктами”, — цитує слова прокурора прес-служба.
За повідомленням прокуратури, підприємця, якого у лютому 2017 року затримали у м. Дніпро співробітники управління СБУ в Одеській області, визнано винним в організації схеми фіктивного вивезення палива через Одеську область та підробленні документів.
“З урахуванням визнання підозрюваним своєї провини та сприянні слідству між ним та прокурором укладено угоду про визнання винуватості”, — зазначили у відомстві.
Нагадаємо, у ході розслідування вказаного кримінального провадження повідомлено про підозру трьом державним інспекторам Одеської митниці, а також колишньому керівнику підконтрольної компанії та головному диспетчеру цього підприємства.
У ході розслідування накладено арешт на майно трьох підприємств та на чотири річкових танкери і баржі.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі СУ ГУ НП в Одеській області.
Нагадаємо, Генпрокурор Ю.Луценко раніше повідомив про нові подробиці справи за "схемою Курченка".