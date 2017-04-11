Один из фигурантов "схемы Курченко" признал свою вину - прокуратура
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Один из фигурантов уголовного производства по факту уклонения от уплаты в бюджет 1,2 млрд грн относительно ввоза в Украину 800 тыс. тонн нефтепродуктов признал свою вину и заключил с прокурором соглашение о признании виновности. Об этом сказал прокурор Одесской области Олег Жученко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.
"В ходе расследования преступной схемы уже вынесен первый обвинительный приговор фигуранту сделок с нефтепродуктами", - цитирует слова прокурора пресс-служба.
По сообщению прокуратуры, предпринимателя, которого в феврале 2017 задержали в г. Днепр сотрудники управления СБУ в Одесской области, признан виновным в организации схемы фиктивного вывоза топлива через Одесскую область и подделке документов.
"С учетом признания подозреваемым своей вины и содействия следствию между ним и прокурором заключено соглашение о признании виновности", - отметили в ведомстве.
Напомним, в ходе расследования указанного уголовного производства сообщено о подозрении трем государственным инспекторам Одесской таможни, а также бывшему руководителю подконтрольной компании и главному диспетчеру этого предприятия.
В ходе расследования наложен арест на имущество трех предприятий и на четыре речных танкера и баржи.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи СУ ГУ НП в Одесской области.
Напомним, Генпрокурор Ю.Луценко ранее сообщил о новых подробностях дела по "схеме Курченко".