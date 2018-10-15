Один з департаментів в Кремлі названий "щодо співпраці з Україною" - Пєсков

"Там, дійсно, ситуація була приведена у відповідність з тим, чим де-факто займалося це управління. Де-факто один з департаментів займався Абхазією і (Південної-ред.) Осетією, інший департамент де-факто займався питаннями взаємодії з Україною", - сказав представник Кремля журналістам.



За його словами, найменування структур "було приведено у відповідність з реальністю".



Нагадаємо, Україна не планує продовжувати дію Договору про дружбу і співробітництво з РФ мінімум в найближчі 10 років.



Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко на полях ГА ООН в Нью-Йорку передав Генеральному секретарю ООН Антоніу Гутерріш ноту про рішення України не продовжувати дію Договору про дружбу з Росією.



Як повідомляв УНН, Президент 19 вересня підписав указ про припинення дії Договору про дружбу з РФ.

