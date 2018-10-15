Один из департаментов в Кремле назван "по сотрудничеству с Украиной" - Песков

"Там, действительно, ситуация была приведена в соответствие с тем, чем де-факто занималось это управление. Де-факто один из департаментов занимался Абхазией и (Южной-ред.) Осетией, другой департамент де-факто занимался вопросами взаимодействия с Украиной", - сказал представитель Кремля журналистам.



По его словам, наименование структур "было приведено в соответствие с реальностью".



Напомним, Украина не планирует продлевать действие Договора о дружбе и сотрудничестве с РФ минимум в ближайшие 10 лет.



Напомним, Президент Украины Петр Порошенко на полях ГА ООН в Нью-Йорке передал Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу ноту о решении Украины не продлевать действие Договора о дружбе с Россией.



Как сообщал УНН, Президент 19 сентября подписал указ о прекращении действия Договора о дружбе с РФ.

