Один из департаментов в Кремле назван "по сотрудничеству с Украиной" - Песков
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил что в администрации главы государства один из департаментов назван ответственным за сотрудничество с Украиной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Там, действительно, ситуация была приведена в соответствие с тем, чем де-факто занималось это управление. Де-факто один из департаментов занимался Абхазией и (Южной-ред.) Осетией, другой департамент де-факто занимался вопросами взаимодействия с Украиной", - сказал представитель Кремля журналистам.
По его словам, наименование структур "было приведено в соответствие с реальностью".
Напомним, Украина не планирует продлевать действие Договора о дружбе и сотрудничестве с РФ минимум в ближайшие 10 лет.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко на полях ГА ООН в Нью-Йорке передал Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу ноту о решении Украины не продлевать действие Договора о дружбе с Россией.
Как сообщал УНН, Президент 19 сентября подписал указ о прекращении действия Договора о дружбе с РФ.