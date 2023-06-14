Один з блоків АЕС достроково вивели з ремонту, електрики достатньо - Укренерго
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Електроенергії в Україні достатньо для покриття потеб споживачів. З початку доби почав працювати після планового ремонту один з атомних енергоблоків. Однак, імпорт сьогодні запланований. Про це повідомили в НЕК "Укренерго", пише УНН.
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"Наразі потреби споживачів покриваються електроенергією виробленою виключно українськими електростанціями. З початку доби почав працювати після планового ремонту один з атомних блоків", - ідеться у повідомленні.
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За даними Міненерго, ремонт вдалося провести на 20 днів раніше і завдяки введеному в роботу енергоблоку буде додаткових 1000 МВт потужності в енергосистемі.
В Укренерго додають, що повернення ясної погоди дозволило активізувати виробіток електроенергії і на сонячних електростанціях. При цьому в НЕК зауважують, що зі зниженням водопілля знижується і виробіток електроенергії на ГЕС. А на теплових та атомних електростанціях замість тих, що повернулись до роботи, у ремонт ідуть інші блоки.
"Тому залишається актуальним прохання перенести використання потужної техніки з вечірніх годин на ніч та день, щоб зменшити навантаження в енергосистемі та полегшити її балансування", - наголосили в Укренерго.
На сьогодні заплановано імпорт зі Словаччини 10-90 МВт. У вечірні години найбільшого споживання імпорт та експорт відсутні, зазначили при цьому у компанії.
Вода у затоплених районах спадає, бригади обленерго обстежують та відновлюють мережі там, де є дозвіл військових. У Миколаївській області відновили живлення понад 600 споживачів, близько 1 тис. залишаються відключеними. За даними Міненерго, на Миколаївщині через підтоплення знеструмлено 5 населених пунктів повністю і 5 – частково. У Херсоні залишаються без живлення понад 14 тисяч споживачів, у деокупованій частині області через підтоплення знеструмлено 6 населених пунктів.
"Ремонтні бригади розпочали відновлювальні роботи на береговій насосній станції Херсонської ТЕЦ, яка була підтоплена", - повідомили в Міненерго.
У Міненерго кажуть, що "після нічного ворожого обстрілу території країни ракетами та дронами пошкоджень енергетичної інфраструктури не зафіксовано".
При цьому, зазначають у міністерстві, окупанти продовжують тероризувати Херсон, а також інші прифронтові та прикордонні з рф території. Через обстріли є відключення на Херсонщині, Донеччині, Сумщині та Харківщині.
Внаслідок технологічних порушень знеструмлювалися споживачі в Одеській та Кіровоградській областях.
Нагадаємо
Українські військові знищили у ніч на 14 червня три крилаті ракети "Калібр" та дев’ять іранських ударних дронів Shahed-136/131, запущених російськими військами.