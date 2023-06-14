Один з блоків АЕС достроково вивели з ремонту, електрики достатньо - Укренерго

Цитата

"Наразі потреби споживачів покриваються електроенергією виробленою виключно українськими електростанціями. З початку доби почав працювати після планового ремонту один з атомних блоків", - ідеться у повідомленні.

Деталі

За даними Міненерго, ремонт вдалося провести на 20 днів раніше і завдяки введеному в роботу енергоблоку буде додаткових 1000 МВт потужності в енергосистемі.

В Укренерго додають, що повернення ясної погоди дозволило активізувати виробіток електроенергії і на сонячних електростанціях. При цьому в НЕК зауважують, що зі зниженням водопілля знижується і виробіток електроенергії на ГЕС. А на теплових та атомних електростанціях замість тих, що повернулись до роботи, у ремонт ідуть інші блоки.

"Тому залишається актуальним прохання перенести використання потужної техніки з вечірніх годин на ніч та день, щоб зменшити навантаження в енергосистемі та полегшити її балансування", - наголосили в Укренерго.

На сьогодні заплановано імпорт зі Словаччини 10-90 МВт. У вечірні години найбільшого споживання імпорт та експорт відсутні, зазначили при цьому у компанії.

Вода у затоплених районах спадає, бригади обленерго обстежують та відновлюють мережі там, де є дозвіл військових. У Миколаївській області відновили живлення понад 600 споживачів, близько 1 тис. залишаються відключеними. За даними Міненерго, на Миколаївщині через підтоплення знеструмлено 5 населених пунктів повністю і 5 – частково. У Херсоні залишаються без живлення понад 14 тисяч споживачів, у деокупованій частині області через підтоплення знеструмлено 6 населених пунктів.

"Ремонтні бригади розпочали відновлювальні роботи на береговій насосній станції Херсонської ТЕЦ, яка була підтоплена", - повідомили в Міненерго.

У Міненерго кажуть, що "після нічного ворожого обстрілу території країни ракетами та дронами пошкоджень енергетичної інфраструктури не зафіксовано".

При цьому, зазначають у міністерстві, окупанти продовжують тероризувати Херсон, а також інші прифронтові та прикордонні з рф території. Через обстріли є відключення на Херсонщині, Донеччині, Сумщині та Харківщині.

Внаслідок технологічних порушень знеструмлювалися споживачі в Одеській та Кіровоградській областях.

Нагадаємо

Українські військові знищили у ніч на 14 червня три крилаті ракети "Калібр" та дев’ять іранських ударних дронів Shahed-136/131, запущених російськими військами.