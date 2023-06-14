Один из блоков АЭС досрочно вывели из ремонта, электричества достаточно - Укрэнерго

Цитата

"Сейчас потребности потребителей покрываются электроэнергией, произведенной исключительно украинскими электростанциями. С начала суток начал работать после планового ремонта один из атомных блоков", - говорится в сообщении.

Детали

По данным Минэнерго, ремонт удалось провести на 20 дней раньше и благодаря введенному в работу энергоблоку будет дополнительных 1000 МВт мощности в энергосистеме.

В Укрэнерго добавляют, что возвращение ясной погоды позволило активизировать выработку электроэнергии и на солнечных электростанциях. При этом в НЭК отмечают, что со снижением половодья снижается и выработка электроэнергии на ГЭС. А на тепловых и атомных электростанциях вместо тех, что вернулись к работе, в ремонт идут другие блоки.

"Поэтому остается актуальной просьба перенести использование мощной техники с вечерних часов на ночь и день, чтобы уменьшить нагрузку в энергосистеме и облегчить ее балансировку", - отметили в Укрэнерго.

На сегодня запланирован импорт из Словакии 10-90 МВт. В вечерние часы наибольшего потребления импорт и экспорт отсутствуют, отметили при этом в компании.

Вода в затопленных районах спадает, бригады облэнерго обследуют и восстанавливают сети там, где есть разрешение военных. В Николаевской области восстановили питание более 600 потребителей, около 1 тыс. остаются отключенными. По данным Минэнерго, в Николаевской области из-за подтопления обесточены 5 населенных пунктов полностью и 5 – частично. В Херсоне остаются без питания более 14 тысяч потребителей, в деоккупированной части области из-за подтопления обесточены 6 населенных пунктов.

"Ремонтные бригады начали восстановительные работы на береговой насосной станции Херсонской ТЭЦ, которая была подтоплена", - сообщили в Минэнерго.

В Минэнерго говорят, что "после ночного вражеского обстрела территории страны ракетами и дронами повреждений энергетической инфраструктуры не зафиксировано".

При этом, отмечают в министерстве, оккупанты продолжают терроризировать Херсон, а также другие прифронтовые и приграничные с рф территории. Из-за обстрелов есть отключения в Херсонской, Донецкой, Сумской и Харьковской областях.

Вследствие технологических нарушений обесточивались потребители в Одесской и Кировоградской областях.

Напомним

Украинские военные уничтожили в ночь на 14 июня три крылатые ракеты "Калибр" и девять иранских ударных дронов Shahed-136/131, запущенных российскими войсками.