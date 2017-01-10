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Один військовий загинув і двоє зазнали поранень через обстріли бойовиків – штаб АТО

Один військовий загинув і двоє зазнали поранень через обстріли бойовиків – штаб АТО

Київ • УНН

 • 7461 перегляди

КИЇВ. 10 січня. УНН. Протягом сьогоднішнього дня внаслідок обстрілів незаконних збройних формувань у зоні АТО загинув один український військовий і двоє зазнали поранень. Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО, передає УНН.

“Серед наших військових двоє поранених. Один військовий загинув”, — зазначили у штабі.

За інформацією прес-центру, загалом протягом сьогоднішнього дня відбулося 26 обстрілів українських позицій у зоні АТО.

Зокрема, як зазначили у прес-центрі, на маріупольському напрямку з мінометів окупанти вели вогонь по Талаківці.

З гранатометів різних калібрів — по Мар’їнці, Водяному, Талаківці та Широкиному. З стрілецької зброї — по Павлополю та Новотроїцькому. Також по Новотроїцькому вогонь вів снайпер”, — уточнили у відомстві.

При цьому, за повідомленням штабу, на луганському напрямку обстрілювали Новозванівку вели вогонь з мінометів та протитанкових ракетних комплексів.

На донецькому зафіксовані обстріли, зазначили у штабі, з мінометів різних калібрів по Авдіївці, Крутій Балці, Опитному та Зайцевому. До того ж, додали у прес-центрі, по Опитному вогонь вела і БМП противника.

Як повідомляв УНН, минулого тижня в зоні АТО було зафіксовано 12 безпілотників бойовиків.

Українські Національні Новини

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