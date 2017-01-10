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Один военный погиб и двое получили ранения из-за обстрелов боевиков - штаб АТО

Один военный погиб и двое получили ранения из-за обстрелов боевиков - штаб АТО

Киев • УНН

 • 7461 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. В течение сегодняшнего дня в результате обстрелов незаконных вооруженных формирований в зоне АТО погиб один украинский военный и двое получили ранения. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, передает УНН.

"Среди наших военных двое раненых. Один военный погиб", - отметили в штабе.

По информации пресс-центра, в среднем за сегодняшний день произошло 26 обстрелов украинских позиций в зоне АТО.

В частности, как отметили в пресс-центре, на мариупольском направлении из минометов оккупанты вели огонь по Талаковке.

Из гранатометов различных калибров - по Марьинке, Водяному, Талаковке и Широкино. Из стрелкового оружия - по Павлополю и Новотроицкому. Также по Новотроицкому огонь вел снайпер", - уточнили в ведомстве.

При этом, по сообщению штаба, на луганском направлении обстреливали Новозвановку, вели огонь из минометов и противотанковых ракетных комплексов.

На донецком зафиксированы обстрелы, отметили в штабе, из минометов различных калибров по Авдеевке, Крутой Балке, Опытному и Зайцево. К тому же, добавили в пресс-центре, по Опытному огонь вела и БМП противника.

Среди наших военных двое раненых. Один военный погиб.

Как сообщал УНН, на прошлой неделе в зоне АТО было зафиксировано 12 беспилотников боевиков.

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