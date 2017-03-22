Один український військовий отримав поранення за добу в зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Минулої доби внаслідок бойових дій один український військовослужбовець отримав поранення в районі Мар’їнки. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
"За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув. Один отримав поранення в результатів ворожого обстрілу в районі Мар’їнки", - сказав А.Лисенко.
Нагадаємо, штаб АТО повідомив, що за минулу добу бойовики 76 разів обстріляли позиці українських військових.