Один український військовий отримав поранення за добу в зоні АТО

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Минулої доби внаслідок бойових дій один український військовослужбовець отримав поранення в районі Мар’їнки. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.

"За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув. Один отримав поранення в результатів ворожого обстрілу в районі Мар’їнки", - сказав А.Лисенко.

Нагадаємо, штаб АТО повідомив, що за минулу добу бойовики 76 разів обстріляли позиці українських військових.

Українські Національні Новини

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