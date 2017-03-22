Один украинский военный получил ранения за сутки в зоне АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. За прошедшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий получил ранения в районе Марьинки. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб. Один получил ранения в результате вражеского обстрела в районе Марьинки", - сказал А.Лысенко.
Напомним, штаб АТО сообщил, что за минувшие сутки боевики 76 раз обстреляли позиции украинских военных.