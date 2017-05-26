Один український військовий був поранений в зоні АТО з початку доби
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. З початку доби у зоні проведення АТО поранений один український військовослужбовець. Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook прес-центр штабу АТО, передає УНН.
"Внаслідок бойових дій з початку доби один військовослужбовець ЗС України був поранений",- йдеться у повідомленні.
При цьому у штабі АТО зазначили, що з початку доби підрозділи російсько-терористичних військ 26 разів відкривали вогонь по опорних пунктах українських військових.
Зазначається, що бойовики неодноразово вели вогонь з важкого артилерійського озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.
Зокрема, у штабі АТО уточнили, що терористи обстріляли українські позиції поблизу Павлополя (приморський напрямок) з 122-мм артилерійських систем.
Нагадаємо, 25 травня в зоні АТО було поранено п’ятьох українських військових.