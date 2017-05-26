Один украинский военный был ранен в зоне АТО с начала суток
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. С начала суток в зоне проведения АТО ранен один украинский военнослужащий. Об этом сообщает на своей странице в Facebook пресс-центр штаба АТО, передает УНН.
"В результате боевых действий с начала суток один военнослужащий ВС Украины был ранен", - говорится в сообщении.
При этом в штабе АТО отметили, что с начала суток подразделения российско-террористических войск 26 раз открывали огонь по опорным пунктам украинских военных.
Отмечается, что боевики неоднократно вели огонь из тяжелого артиллерийского вооружения, запрещенного минскими договоренностями.
В частности, в штабе АТО уточнили, что террористы обстреляли украинские позиции вблизи Павлополя (приморское направление) из 122-мм артиллерийских систем.
Напомним, 25 мая в зоне АТО были ранены пять украинских военных.