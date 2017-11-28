Один пояс - один шлях: Україна зосередиться на якісній дерегуляції

"Ми займаємося на сьогодні будівництвом і реконструкцією доріг, модернізацією української залізниці і ми абсолютно відкриті для взаємодії з нашими партнерами для того, щоб поліпшити якість зв'язків транспортно-логістичних між нашими країнами. І більш того, в рамках єдиного коридору", - зазначив він.

За словами В.Гройсмана, Україна і надалі буде сконцентрована на тому, щоб регуляція країни відповідала високим європейським, світовим стандартам.

"Наше завдання - якісна дерегуляція, повна синхронізація наших норм з усіма учасниками цього шляху і ми і далі будемо робити все для того, щоб наші потенційні можливості, наше географічне розміщення - в тому числі варто відзначити, що шість інтернаціональних коридорів проходить сьогодні через Україну, - щоб наша інфраструктура була готова до збільшення переміщення товарів і вантажів", - заявив очільник уряду.

"Безумовно, дуже важливі будуть результати цього форуму і я переконаний, що ті рекомендації, які будуть вироблені на панелях, стануть для нас дорожньою картою необхідних змін, щоб на 3-му форумі ми змогли підвести підсумки і подивитися на те, в якому стані перебуває наша співпраця", - додав він.

Додамо, мета проекту "Один пояс - один шлях", запропонованого в 2013 році, - створення транспортного, енергетичного і торгового коридору між країнами Центральної і Південної Азії і Європи.

Нагадаємо, В.Гройсман заявив, що зростання експорту українських товарів на ринки ЄС за рік досяг понад 10%.